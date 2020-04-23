Эдинбург, Великобритания, , 16:34 — REGNUM Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что жизнь станет прежней еще не скоро. Об этом 23 апреля она сообщила на пресс-конференции для журналистов.

«Возвращение к нормальной жизни не произойдет в ближайшем будущем. Мы будем стремиться сделать так, чтобы найти новый способ сосуществования с этим вирусом», — отметила политик.

Стерджен подчеркнула, что социальное дистанцирование и ограничение контактов с другими людьми станет фактом жизни на долгое время.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, быстро распространилась на всю планету, вынуждая правительства многих стран вводить меры по социальной изоляции граждан.

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