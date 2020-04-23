Великий Новгород, , 15:56 — REGNUM В Новгородской области родильный дом №1 дезинфицируют, чтобы поставить здание в резерв для приема зараженных новой коронавирусной инфекцией. Об этом 23 апреля сообщает оперативный штаб Новгородской области.

Учитывая ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе, роддом будет медицинским учреждением резерва.

«Мы должны в любой момент быть готовыми оказать медицинскую помощь беременной, роженице, родильнице, новорожденному ребенку с коронавирусной инфекцией. Поэтому родильный дом будет находиться в резерве, и в случае появления таких женщин примет их», — прокомментировал ситуацию главный врач областного клинического родильного дома Валерий Мишекурин.

Отметим, что в регионе коронавирусная инфекция подтвердилась у беременной женщины. В настоящий момент она находится дома, инфекция протекает у нее бессимптомно.

По данным на 23 апреля, в Новгородской области зафиксировано 157 случаев коронавирусной инфекции. Два человека скончались, восемь пациентов выздоровели.

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