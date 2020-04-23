Киншаса, , 15:48 — REGNUM В одном из районов в столице Демократической Республики Конго, где зарегистрированы почти все выявленные в стране случаи заражения коронавирусом, со среды, 22 апреля, начали постепенную отмену строгих карантинных мер. Об этом передает ВВС Swahili.

В районе Гомбе, эпицентре вспышки болезни COVID-19, в котором в течение двух недель были введены строгие карантинные меры, начали открываться банки и продуктовые магазины.

Во время карантина в Гомбе было выявлено около 30 случаев заболевания COVID-19, а 80% из тех, кто контактировал с инфицированными людьми, были отслежены. Полицейские контрольно-пропускные пункты были установлены на дорожных развязках, ведущих в Гомбе.

В ДР Конго зарегистрировано 350 случаев заражения вирусом и 25 смертельных случаев — но существуют опасения, что органы здравоохранения страны могут столкнуться с более крупной вспышкой числа зараженных.