Москва, , 15:18 — REGNUM В главном следственном управлении Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело о массовых убийствах жителей Карелии в период Великой Отечественной войны. Такое решение было принято после процессуальной проверки и изучения архивных материалов. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба СК РФ.

Протокол допроса. Фото: пресс-служба СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по статье 357 УК РФ «Геноцид» после того, как следователи установили, что после вторжения на территорию тогдашней Карело-Финской ССР командованием оккупационных войск и администрации было создано не менее 14 концентрационных лагерей. Они предназначались для содержания этнического русского населения, которое из-за бесчеловечных условий содержания, питания и каторжного труда массово погибали.

«За время оккупации региона с 1941 по 1944 годы в указанных лагерях удерживалось не менее 24 000 человек, из которых погибло не менее 8 000 мирных граждан, в том числе более 2 000 детей, свыше 7 000 военнопленных было зарыто живьем, умерщвлено в газовых камерах и расстреляно», — уточняют в ведомстве.

Отметим, что на данный момент в Карелии проживает более 2 тысяч бывших несовершеннолетних узников финских концлагерей. В СК РФ заверили, что расследование уголовного дела будет продолжено и ни одно преступление, основанное на преступных идеях человеконенавистничества и расового превосходства, не останется незамеченным и безнаказанным.

«Эти преступления без срока давности», — отметили в ведомстве.

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