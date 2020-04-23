Барнаул, , 15:07 — REGNUM Учитывая тотальный дефицит индивидуальных защитных средств для медиков и трудности с оборудованием палат для заразившихся коронавирусной инфекцией, введение в регионах России цифровых пропусков на период проведения карантинных мероприятий — далеко не самая первостепенная задача, которую требуется решить властям, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM она также отметила, что борьба с коронавирусом удобна для выполнения иных задач, предполагающих усиление контроля над жизнью граждан:

Защитные костюмы сотрудников скорой помощи в ЦРБ «Змеиногорска» Цитата из канала «Алтайские крайности»

«Если мы исходим из того, что суждение «коронавирус очень опасен» верно, то идея ужесточить контроль за перемещением граждан также верна. При этом средства регулирования должны быть адекватны ситуации.

На фоне «защитных костюмов» алтайских медиков, на фоне дефицита масок, трудностей с оборудованием палат, электронные пропуска, на мой взгляд, выглядят, мягко говоря, третьестепенной позицией. При этом мы, конечно, понимаем, что Москва — это особый регион, и в плане бюджетной обеспеченности, и в плане инфраструктуры. Поэтому, принимая решение о введении цифровых пропусков, конечно, нельзя равнять столицу с другими регионами под одну гребёнку.

При этом сегодня москвичи всё равно передвигаются, приспосабливаясь под новые правила и новые ограничения. Были случаи на начальном этапе, когда контроль по пропускам превращался в столпотворение людей и приводил к ситуации, прямо противоположной своей цели — цели сохранения здоровья жителей.

Поэтому я против пропусков для Алтайского края до тех пор, пока не решены первостепенные задачи. И в целом считаю, что борьба с коронавирусом удобна для выполнения иных задач, предполагающих усиление контроля над жизнью граждан».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 20 апреля 2020 года число заражённых SARS-CoV-2 в Алтайском крае увеличилось сразу на 41 человека. Такое значительное увеличение произошло за счет выявленного заболевания у работников промплощадки Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы» (пригород Змеиногорска). Тем временем сотрудники скорой помощи ЦРБ Змеиногорска, куда первоначально поместили десятки выявленных заражённых коронавирусной инфекцией работников рудника, показали, в каких защитных костюмах им приходится работать. Судя по скудности одеяний, не исключено, что и самим медикам скоро может понадобиться самоизоляция.

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Между тем в Минкомсвязи России известили о поступлении заявок на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков от 21 региона России.

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