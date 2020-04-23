Калуга, , 16:09 — REGNUM В год 75-летия победы в Великой Отечественной войне жители Калужской области в условиях самоизоляции из-за коронавируса 9 мая смогут почтить память своих родных-фронтовиков и отметить День Победы, не выходя из дома, сообщает 23 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию координатора движения «Бессмертный полк» в регионе Павла Селезнёва.

«Ровно в 11:00 мы можем выйти на балкон или подойти к окну с портретом своего фронтовика и все вместе исполнить песню-символ «День Победы», которую все знают и любят, — пишет Павел Селезнёв. Изначально эта идея принадлежит нашим коллегам из Тулы. Когда стало понятно, что торжественные мероприятия из-за эпидемии, скорее всего, отменят, мы стали думать, что можно сделать в такой ситуации. Сначала я предложил заменить аватары в соцсетях на портреты родных-фронтовиков, а также выкладывать на своих страницах их истории. Но я понимал, что нужно что-то ещё. 9 Мая — это такая знаковая для всех дата, люди её ждали».

По мнению Павла Селезнёва, эта акция в День Победы имеет особое значение в том смысле, что позволит не только почтить память ветеранов Великой Отечественной войны, но и почувствовать людям единство друг с другом.

«Сейчас, когда в стране действует режим самоизоляции и мы лишены живого общения со своими родными, друзьями, это очень актуально, — считает Селезнёв.

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