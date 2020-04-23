Манила, , 14:41 — REGNUM Автомобильное предприятие «Урал» поставило машины «Урал NEXT» для национальной полиции Филиппин. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Филиппинская полиция получила машины с полным приводом, которые обладают повышенной проходимостью и могут быть незаменимы в условиях бездорожья.

В апреле полиция Филиппин получила 10 машин «Урал-43 206 NEXT». В качестве силовой установки автомобили получили современные рядные двигатели ЯМЗ-536 экологического стандарта «Евро — 4».

«На прошлой неделе партия «Уралов» прибыла морем в порт Манилы. Все грузовики полноприводного семейства NEXT укомплектованы комфортабельной кабиной капотной компоновки, данная компоновка кабины NEXT обеспечивает высокую пассивную безопасность и удобный доступ к двигателю», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Ульяновский автозавод выпустит для медиков реанимобиль на базе УАЗ.

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