Москва, , 14:58 — REGNUM Гражданам не следует расслабляться из-за того, что количество выявленных граждан, заражённых коронавирусом в России, второй день идёт на спад. Об этом 23 апреля заявил пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор Российской академии наук (РАН) Кирилл Зыков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Успокоенности по поводу этих «кривых» быть не должно. Необходимо готовиться к худшему варианту развития событий. Не от хорошей жизни перепрофилируют медицинские центры. Но необходимо соблюдать баланс — чтобы можно было госпитализировать по экстренным показателям всех больных. Но мы должны понимать — если не подавить вспышку коронавируса сейчас, потом могут быть еще более плохие последствия», — сказал эксперт.

Также он упрекнул российские регионы в нежелании предпринимать необходимые меры профилактики. По словам Зыкова, ограничения нередко вводятся, когда вирус уже приблизился к границам того или иного субъекта РФ.