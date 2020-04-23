Тбилиси, , 14:34 — REGNUM Глава минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе на брифинге 23 апреля заявила, что пик заболеваемости COVID-19 в Грузии еще не прошел. Об этом сообщает агентство Black Sea Press.

«То, что несколько дней назад число инфицированных превышало 40, а сегодня достигает только десяти, такая динамика характерна для этого вируса. И это не означает, что пик прошел», — сказала Тикарадзе.

При этом она отметила, что снижение заболеваемости COVID-19 говорит о том, что карантинные меры, принятые в стране, сыграли важную роль. По ее мнению, без введения ограничительных мероприятий в больницах Грузии находилось бы не 313 человек, как сейчас, а от двух до пяти тысяч.

Напомним, на 23 апреля в Грузии было выявлено 420 случаев заражения коронавирусом.

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