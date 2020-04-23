Тольятти, Самарская область, , 14:31 — REGNUM Новым исполнительным вице-президентом по финансам в АО «АвтоВАЗ» назначена Наталья Васильева-Бернард. Об этом сообщает пресс-служба автопредприятия.

До этого назначения Васильева-Бернард работала директором по учету и отчетности компании. Новый исполнительный вице-президент по финансам получила диплом Московского государственного университета, где она училась по направлению бухгалтерский учет в транспортной сфере.

Васильева-Бернард работает в области бухгалтерского учета и финансов уже 25 лет. За свою трудовую деятельность занимала различные руководящие позиции как в российских, так и во французских компаниях.

До прихода на АвтоВАЗ в 2017 году новый исполнительный вице-президент руководила финансовыми отделами и подразделениями в одной из крупнейших европейских автомобильных групп.

Напомним, в 2018 году команда бухгалтерской службы АвтоВАЗа под руководством Натальи Васильевой-Бернард получила премию Groupe Renault — President Awards за консолидацию отчетности автокомпании в систему Groupe Renault.

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