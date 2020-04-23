Тегеран, , 14:25 — REGNUM В Иране за сутки от заболевания COVID-19 скончались еще 90 человек. Об этом 23 апреля сообщается в официальном заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число скончавшихся в стране достигло 5 тыс. 481 случая. Также за прошедшие 24 часа были выявлено свыше 1 тыс. случаев заражения, общее число инфицированных превысило 87 тыс. человек.

Напомним, во всем мире от COVID-19 скончались около 183 тыс. человек, общее число инфицированных превысило 2 млн 630 тыс. человек. Такие данные приводятся экспертами американского университета имени Джона Хопкинса.

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