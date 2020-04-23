Ташкент, , 14:15 — REGNUM Лечение пациента, заразившегося коронавирусом, который находится в состоянии средней степени тяжести обходится бюджету в 32 млн сумов ($3161). Об этом заявил министр здравоохранения республики Алишер Шодмонов на международном пресс-клубе.

По его словам, если больной находится в реанимации, а состояние его здоровья оценивается, как тяжелое, то расходы возрастают до 64 млн сумов ($6321). Кроме того, двухнедельный карантин одного пациента обходится в 2,4 млн сумов ($237), а последующая двухнедельная реабилитация — в 2,8 млн сумов ($277).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 апреля в Узбекистане выявили 1716 случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 454 человека, скончались семеро.

Читайте также: Коронавирусом в Узбекистане заразились более 1700 человек