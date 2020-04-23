Лондон, , 14:25 — REGNUM Службу отслеживания контактов заразившихся новым коронавирусом начал создавать минздрав Великобритании. Об этом пишет 23 апреля газета The Times.

По информации исполнительного агентства британского минздрава Public Health England (PHE), для службы разработают специальное мобильное приложение. Заболевший человек укажет в приложении свои симптомы, после чего ему вышлют пакет с тестом. При подтверждении заражения коронавирусом система проинформирует об этом людей, с которыми общался больной. Сам заболевший получит рекомендацию оставаться дома.

Структура позволит отследить более 80% контактов больного человека, на это потребуется не более 24 часов с момента подтверждения диагноза. К работе службы привлекут 15 тыс. человек — специалистов РНЕ, чиновников и добровольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании 22 апреля насчитывалось более 133 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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