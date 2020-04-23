Казань, , 14:15 — REGNUM Прилетевшие в ночь на среду, 22 апреля, туристы из Антальи и Гоа сдали необходимые анализы на наличие коронавирусной инфекции, результаты у всех отрицательные, сообщает руководитель пресс-службы главы Татарии Лилия Галимова.

Напоминаем, на борту самолета, прилетевшего из Индии, находился 171 пассажир, из них 154 взрослых. Бортом приземлившегося в аэропорту Казани из Турции вернулись 122 туриста, из них 29 несовершеннолетних. Путешественники направлены на обсервацию в санаторий «Васильевский».

Жители Удмуртии, Пермского края, Башкирии, Самарской области, также прилетевшие из-за границы, уехали в свои регионы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет «Уральских авиалиний» доставил в Казань из Индии 171 туриста, 76 пассажиров из них — жители Татарии. Все они останутся в республике на 14-дневный карантин.

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