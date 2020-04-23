Владикавказ, , 14:09 — REGNUM Расследовать уголовное дело по факту хулиганства и применения насилия в отношении представителей органов власти в ходе митинга в столице Северной Осетии будут в Москве. По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина дело передано в центральный аппарат ведомства, сообщили 23 апреля в пресс-службе СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля около 200 тыс. жителей Северной Осетии собрались на простестную акцию в центре Владикавказа против действий властей в условиях режима полной самоизоляции из-за коронавируса.

Митинг был несогласованным. Собравшихся попросили покинуть площадь Свободы, однако они не отреагировали на эту просьбу. Когда сотрудники МВД и Росгвардии попытались оттеснить митингующих с площади, те оказали сопротивление. В результате их действий получили травмы 13 силовиков.

По поручению Бастрыкина будут «тщательным образом исследованы обстоятельства произошедшего». Все участники правонарушения должны быть установлены, их роль и степень участия определены, подчеркнул глава СКР. Для этого будут исследованы все видеозаписи, в том числе опубликованные в открытых источниках.

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