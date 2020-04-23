Кострома, , 14:17 — REGNUM Около 2,5 тысяч консультаций по диагностике и тактике лечения тяжелых пациентов для своих коллег из районных и окружных больниц провели врачи Костромской областной клинической больницы с начала года. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Для такой взаимопомощи в больнице создан специализированный телемедицинский центр, позволяющий общаться напрямую с другими клиниками. Центр работает круглосуточно и консультацию в нем могут получить коллеги из окружных и районных больниц.

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации №1 Олег Толкачев рассказал, что в центр ежедневно поступает около 25 обращений за консультациями. Всего с начала года врачи Костромской областной клинической провели почти 2,5 тысячи телеконференций.

Телемедицинский центр позволяет костромским врачам самим получать консультации лучших специалистов федеральных клиник. За 2019 год состоялось более ста сеансов с московскими специалистами. В большинстве случаев требовались консультации по кардиологическому профилю.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников, посетивший сегодня этот центр, заявил, что современные возможности телемедицины необходимо применять как на уровне больниц, так и на уровне сельских фельдшерско-акушерских пунктов. Он поблагодарил медиков за их труд, который особенно опасен в условиях борьбы с коронавирусом.