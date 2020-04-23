Москва, , 14:06 — REGNUM Ситуация самоизоляции является стрессовой и для взрослых, и для детей, этот стресс можно преодолеть, если относиться к ситуации должным образом, выстраивать рациональный режим дня и помнить, что самоизоляция — это не стометровка, а марафон, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 23 апреля, главный научный сотрудник Института возрастной физиологии РАО Марьяна Безруких.

« Ситуация самоизоляции является стрессовой и для взрослых, и для детей. Резко изменились условия жизни, ее привычные ритмы, существенно ограничена двигательная активность. У детей школьного возраста еще одна проблема — ограничение реальных контактов.

Такой стресс можно преодолеть, но многое зависит от отношения к ситуации, прежде всего — от отношения взрослых. Не надо целыми днями обсуждать при детях, как сейчас сложно живется, не надо целыми днями смотреть телевизор, где демонстрируют тяжелые кадры, не стоит думать, что дети этого не слышат или не понимают. Напротив, у них от этого появляется дополнительный эмоциональный и психологический стресс. От подобной негативной информации ребенка сейчас следует по возможности оградить.

Второе важное условие — формирование рационального режима дня. Этим следовало заняться в первые же дни самоизоляции. Очень важно, чтобы у каждого члена семьи, включая и детей, была возможность какую-то часть дня проводить в одиночестве, заниматься своими делами.

К сожалению, акценты были с самого начала расставлены не вполне верно. Люди исходили из того, что самоизоляция — это ненадолго, и что эти две недели надо использовать, чтобы побыть всем вместе и чтобы еще больше учиться. Но невозможно адаптироваться к стрессу в ситуации дополнительного напряжения, которое таким образом было создано. Нужно помнить, что это не стайерская дистанция, а марафон, а значит, нужно рассчитывать и распределять силы.