Уфа, , 14:12 — REGNUM Организовать работу общественного транспорта для доставки жителей на приусадебные участки поручил глава Башкирии Радий Хабиров. Данный вопрос обсуждался 23 апреля на совещании в республиканском правительстве.

По словам Хабирова, необходимо дать людям возможность начать весенние высадки растений у себя на приусадебных участках.

Ранее в республике разрешили ездить на дачи на своих автомобилях, но был введен запрет на поездки на садовые участки общественным транспортом.

Поэтому глава Башкирии дал поручение чиновникам с утра 25 апреля возобновить работу общественного транспорта, который будет доставлять граждан до их участков. При этом необходимо принять решение, как будут ездить на свои дачи пенсионеры, в отношении которых в Башкирии введены особые правила самоизоляции.

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