Майкоп, , 14:16 — REGNUM Медики в Адыгее начали заготовку плазмы крови пациентов, выздоровевших после заражения коронавирусом, для лечения тяжелых больных с COVID-19. Об этом в видеообращении, опубликованном 23 апреля на странице минздрава республики в Instagram, сообщил глава ведомства Рустем Меретуков.

«Два дня назад мы начали процедуру заготовки плазмы выздоровевших пациентов. У нас уже заготовлено три порции плазмы, после инактивации она будет готова для переливания тяжелым больным», — сказал министр, добавив, что такой метод уже используется в Москве и он считается перспективным.

Напомним, 21 апреля вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице были выписаны трое пациентов, заразившиеся коронавирусом нового типа, которым переливали плазму переболевших. Медики считают, что плазма с антителами на новую коронавирусную инфекцию позволяет пациентам выздоравливать быстрее и без серьезных осложнений.

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