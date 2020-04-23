Санкт-Петербург, , 14:06 — REGNUM Повода для паники в связи с сокращением запасов продовольствия в Петербурге из-за коронавируса нет. Об этом объявил 23 апреля руководитель Санкт-Петербургского УФАС Вадим Владимиров, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Пока, по утверждению наших продовольственников, запасов в городе хватает на два месяца, никаких причин для паники нет. Логистика, которую с началом коронавируса здорово потрясло, сейчас уже вошла в норму, и думаю, мы со всем справимся. А кто будет нарушать, того привлечем в соответствии с антимонопольным законодательством», — сообщил Владимиров.

Он добавил, что в основном петербуржцы жалуются на рост цен на лимоны и имбирь, которые по закону не являются продуктами первой необходимости, а значит, государство не вправе вмешиваться в ценообразование.

Рост цен на медицинские маски Владимиров также объясняет законами рынка — спрос существенно превышает предложение, и сейчас маски продают не дешевле 50 рублей за штуку.

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