Душанбе, , 13:56 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмонпредложил не соблюдать пост в священный для мусульман месяц Рамадан.

Глава Таджикистана, поздравляя граждан с наступающим месяцем Рамадан, отметил, что, не смотря на то, что до настоящего дня на территории страны не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, нельзя «быть беспечными и сидеть, сложа руки».

Он призвал граждан в сложившихся обстоятельствах, в особенности в период празднования священного месяца Рамадан, соблюдать гигиенические нормы, а также прилагать больше усилий для того, чтобы содержать свой дом в чистоте, «для охраны своего здоровья, членов своих семей и всего общества».

Рахмон заметил, что в 2020 году месяц Рамадан совпал с началом весенне-полевых работ и сбором раннего урожая. В связи с этим президент призвал граждан не наносить сознательный ущерб своему здоровью, лишая организм жизненно необходимых ему пищи и воды.

Президент подчеркнул, что в исламе земледельцам, животноводам и лицам, деятельность которых связана с тяжёлым физическим трудом, позволительно воздерживаться от поста:

«Я настоятельно призываю всех тех, кто работает на полях и занимается производством материальных благ, использовать эту скидку ради своего здоровья и здоровья своих семей, средств к существованию своих семей и жителей страны, а также для обеспечения продовольственного рынка страны, и отложить пост на другое удобное время.

Такие люди не должны зависеть от членов своей семьи в плане их средств к существованию и не должны ставить под угрозу их здоровье и жизнь».

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