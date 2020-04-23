Тбилиси, , 14:11 — REGNUM Результаты сплошного тестирования на коронавирус SARS-CoV-2 среди медицинских работников, в вооруженных силах и МВД озвучила журналистам 23 апреля министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Я начну с группы, где коронавирус не зафиксирован, это армия. Он зафиксирован у нескольких сотрудников МВД, но здесь нет ничего тревожного, и есть врачи, у которых он также зафиксирован, их на сегодняшний день до 20-и», — рассказала Тикарадзе.

Она отметила, что у большинства врачей заражение прошло бессимптомно. Проводится мониторинг для выявления возможных случаев передачи инфекции другим людям.

Напомним, в начале апреля в Грузии было объявлено о так называемом «агрессивном тестировании» на коронавирус. Быстрые тесты было решено проводить у всех военных, медицинских работников и сотрудников МВД. Также планируется тестирование в тюрьмах, домах престарелых и монастырях.

Читайте ранее в этом сюжете: Число посещений Грузии иностранцами резко снизилось