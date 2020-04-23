Курск, , 13:20 — REGNUM Курскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. Как сообщил портал 46tv, соответствующее предписание вынес главный государственный санитарный врач региона Олег Климушин.

В больнице выявлено 70 случаев заражения коронавирусом у медработников и пациентов. Чтобы не допустить распространения вируса, больницу переводят на режим работы инфекционного стационара.

Больница прекратит принимать новых пациентов. Уже госпитализированных нельзя будет посещать. Врачам, совмещающим работу в нескольких медицинских учреждениях, запретили продолжать эту практику. Всех сотрудников больницы будут раз в неделю тестировать на заражение коронавирусом.

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