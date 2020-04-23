Москва, , 13:19 — REGNUM В московском метро началось сплошное тестирование сотрудников на коронавирусную инфекцию. Об этом, как передает 23 апреля корреспондент ИА REGNUM, сообщил председатель профсоюзной организации ДОРПРОФЖЕЛ Московского метрополитена Владислав Еланский.

«На этой неделе мы проводим сплошное тестирование сотрудников, поскольку у многих заразившихся COVID-19 болезнь протекает бессимптомно, и поэтому мы начали тестировать всех. Меры по предотвращению распространения коронавируса в московском метро принимаются беспрецедентные, и не только в отношении инфраструктуры; составов, пассажирских платформ, кассовых зон, поручней эскалаторов, всего, с чем так или иначе соприкасаются пассажиры во время поездок. Об этом много сказано. Меньше известно о том, что делается для того, чтобы обезопасить от инфекции самих работников метрополитена. Это масштабная и планомерная работа», — отметил Еланский.

Все работники метро с начала пандемии были проинструктированы о правилах личной гигиены, поведения при проявлении первых признаков респираторных симптомов. «Мы контролируем также тех, кто должен находиться на карантине, чтобы они соблюдали режим самоизоляции и не контактировали с другими работниками», — сообщил Владислав Еланский.

Повышенное внимание уделяется здоровью машинистов — они проходят тщательный медосмотр перед каждым выходом на смену, а затем находятся в изолированной кабине и не контактируют с пассажирами. К тому же кабина подвижного состава — одно из самых изолированных мест с отдельной системой вентиляции. При предрейсовом осмотре повышенное внимание обращают на наличие внешних признаков ОРВИ, и при малейшем подозрении машинист не допускается до работы.

«В случае выявления коронавируса принимаем все необходимые меры в отношении работника и лиц, с ним контактировавших. В зоне риска работники нашей «первой линии», те, кто стоит на контроле. Метрополитен по возможности снижает нагрузку на них, закрываем некоторые входы-выходы — мера в нынешних условиях вполне оправданная — введение режима ограниченной самоизоляции привело к снижению пассажиропотока.

Всем работникам пассажирской зоны — сотрудникам службы безопасности, службы движения и другим — выданы дезинфицирующие средства для рук. Закуплены более 793 тыс. перчаток для сотрудников, чья работа непосредственно связана с пассажирами. Никаких перебоев с обеспечением индивидуальными средствами защиты нет. Как и с выплатой заработной платы сотрудникам. Создан специальный штаб под руководством начальника Московского метрополитена, каждый из работников может обратиться в него с любыми вопросами или предложениями по противодействию коронавирусу», — отметил Владислав Еланский.

«Метрополитеновцы — народ особенный. Сама специфика нашей работы делает нас одной большой семьей. Поэтому нет ничего особенного в том, что за каждодневными заботами мы думаем и о наших ветеранах. Вместе с руководством метрополитена профсоюз закупил более двух тысяч ветеранских наборов, из числа нашей профсоюзной молодежи в рамках проекта «Мы вместе» организовали группу волонтеров, порядка 70 человек, и они на своих машинах развезли их ветеранам. Кроме этого, руководство метрополитена выплатило ветеранам материальную помощь, ее тоже доставили им прямо на дом», — рассказал Владислав Еланский.