Москва, , 13:08 — REGNUM

Для прикрытия своих планов власть всё ещё употребляет понятие «самоизоляция», хотя введением тотальных наказаний она уже давно перевела эту изоляцию в категорию принудительной, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 23 апреля, комментируя информацию о внедрении системы цифровых пропусков еще в 21 регионе страны.

Ранее в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сообщили, что федеральная платформа для выдачи цифровых пропусков для перемещения граждан в ближайшие дни заработает еще в 21 регионе, от властей которых поступили соответствующие заявки.

«СМИ сообщили, что действующую в Москве систему цифрового контроля за передвижениями граждан, а значит, и систему штрафования, планируется внедрять дальше по всей стране. Из этого при известных нам цифрах по распространению новой коронавирусной инфекции, я делаю несколько печальных выводов.

Первый: дело не в интенсивности распространения инфекции и даже не в неуверенности власти в том, что «оптимизированная» ею отечественная система здравоохранения способна справиться с эпидемией, а в желании установить тотальный контроль за гражданами, посадить их, по сути дела, на «цифровую цепь».

Второй: штрафы имеется в виду сделать способом компенсации хотя бы части расходов на преодоление эпидемии.

Третий: для прикрытия своих планов власть всё ещё употребляет понятие «самоизоляция», но введением тотальных наказаний уже давно перевела эту изоляцию в категорию принудительной, хотя бы и на дому. Принудительный характер изоляции усиливается, что подтверждается введением карантинного подхода к больным с обычным ОРВИ.

Четвёртый: власть безразлична к мнению граждан. На региональном уровне власти рассчитывают, что по прошествии периода эпидемии они смогут списать свои действия, которые со всех точек зрения будут иметь гораздо более губительные последствия, чем в Москве, на федеральный центр. Пресс-секретарь президента заявил, что Владимир Путин «не опасается снижения популярности». Если бы я не наблюдал нашу власть последние десять лет, не видел все её увертки с целью повышения своего рейтинга и обеспечения электоральной поддержки, я бы ещё был готов принять это как заслуживающую внимания позицию. Я всё это, однако, наблюдал и поэтому понимаю, что при хотя бы частичном сохранении того желания власть поостереглась бы не то что делать, но даже предлагать такое. Но она предлагает и делает. Значит, повторю это ещё раз, её наше мнение, в том числе и в контексте различного рода голосований, абсолютно не волнует.