Екатеринбург, , 13:09 — REGNUM Пациентов паллиативного отделения ЦГБ № 2 Екатеринбурга расселят по домам. Об этом сообщают в горздраве.

Учреждение перепрофилируют под приём пациентов, зараженных новым коронавирусом. Однако за неизлечимыми больными продолжат ухаживать: их расселят по своим квартирам или продумают альтернативные варианты. Уход будет обеспечиваться выездными бригадами.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский также заявил порталу «Е1», что есть вариант размещения пациентов в хосписе в Арамиле (Свердловская область).

«Как только ситуация стабилизируется, паллиативное отделение больницы вновь будет перепрофилировано», — уточняют в горздраве журналистам.

Отметим, решение выселить пациентов хосписа вызвало волну возмущения. Граждане негодуют в том числе и в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждён 271 случай заражения новым коронавирусом. В регионе планируют ввести пропускную систему.

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