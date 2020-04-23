Москва, , 12:19 — REGNUM В России в настоящий момент действуют 438 лабораторий, где можно пройти тест на наличие коронавирусной инфекции. Об этом 23 апреля сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что тест можно сделать в любом регионе страны. Помимо 106 лабораторий для тестирования, доступны еще 294 государственные медицинские организации и 38 частных лабораторий.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России проведено более 2,4 млн тестов на коронавирус нового типа.

Всего в России с начала распространения коронавируса подтверждено 62 773 случая заражения. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов. Полностью выздоровел 4891 человек.

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