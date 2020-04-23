Орел, , 12:19 — REGNUM Новых случаев заражения коронавирусом в Орловской психиатрической больнице на данный момент не установлено, однако карантинные мероприятия там продолжаются. Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков 23 апреля, комментарий размещён в телеграм-канале советника губернатора Сергея Лежнева.

«Вчера я говорил, что под сомнением Роспотребнадзора находились пять человек. За ночь они были повторно протестированы, ни у кого из потенциально инфицированных заболевание коронавирусом не подтвердилось. Продолжаем удерживать ситуацию на нулевой отметке в динамике», — сказал Клычков.

В то же время в медучреждении продолжаются карантинные мероприятия: проведена противоинфекционная обработка помещений, тесты на коронавирус сдали 182 человека, первичные результаты тестирования — отрицательные.

«Вместе с тем имеющийся контингент лиц разделен на группы исходя из степени риска возможного инфицирования. Специалистами Роспотребнадзора предложено осуществить повторное цикличное тестирование в отношении порядка 100 человек. По результатам полученных исследований будем принимать последующие решения», — отметил Клычков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у одного из сотрудников учреждения здравоохранения было подтверждено заражение коронавирусом. Общее число заражённых в регионе на 23 апреля — 249.

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