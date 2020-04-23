Астрахань, , 12:17 — REGNUM В Астраханской области 23 апреля подтверждено 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Федеральные данные снова не сошлись с областными. По данным правительства региона, за сутки был выявлен 21 новый случай, а общее число заражённых достигло 186. 27 человек были выписаны после полного выздоровления, три человека умерли.

На учёте остаётся 2791 человек, контактировавший с заражёнными или с пациентами с подозрением на заражение коронавирусом. Под амбулаторным наблюдением находятся 1501 человек, 2416 человек сняты с учёта. В инфекционных стационарах с признаками ОРВИ и неблагополучным анамнезом находятся 98 человек.

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