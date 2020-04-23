Москва, 23 апреля 2020, 12:17 — REGNUM Директор сети медицинских клиник «Витбиомед+» и полуфиналист конкурса «Лидеры России Политика» Александр Кузнецов включился в проект по бесплатной телемедицине, сообщает 23 апреля корреспондент ИА REGNUM.
Кузнецов примет участие в федеральном проекте по оказанию телемедицинской помощи. Он запущен совместно с госкорпорацией ВЭБ. РФ и московским телемедицинским центром «Доктор рядом».
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Ближнем Подмосковье компания «Яндекс» организует бесплатное тестирование жителей на коронавирус.