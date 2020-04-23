Сеул, , 12:18 — REGNUM В Южной Корее намерены подготовить дополнительные медицинские ресурсы, учитывая возможную вторую волну эпидемии, которая может начаться осенью или зимой текущего года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе с эпидемиями.

Отмечается, что под медицинскими ресурсами подразумевается оборудование, необходимое для лечения пациентов в тяжелом состоянии, включая системы искусственно кровообращения (ЭКМО) и палаты с отрицательным давлением воздуха.

По состоянию на конец марта в стране насчитывается 355 ЭКМО-аппаратов.

Кроме того, эксперты допускают возможность «затягивания» эпидемии в связи с отсутствием вакцины и низким уровнем антител к коронавирусу среди населения.