Джакарта, , 12:14 — REGNUM Число случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии продолжает расти, сообщает Detik.

Согласно данным правительства Индонезии по состоянию на 23 апреля 2020 года, в стране выявлено 7775 случаев заражения SARS-CoV-2, 960 пациентов выписали из больниц, и 647 пациентов умерли от COVID-19.

По словам официального представителя правительства Индонезии по вопросу борьбы с COVID-19 Ахмада Юрианта, за сутки было выявлено 357 случаев заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо ответил на ряд критических замечаний, связанных с реализацией программы «Карта занятости».

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