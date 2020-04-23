Смоленск, , 12:10 — REGNUM Семь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Смоленской области, об этом сообщается в сводке федерального штаба от 23 апреля.

В общей сложности в регионе подтверждён 251 случай заражения, четыре человека выздоровели, двое скончались.

Больше всего заражённых в Вяземском районе, где очагом стал дом-интернат для престарелых и инвалидов. Также стало известно о случае заражения сотрудника перинатального центра в Смоленске.

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