Нью-Йорк, США, , 12:07 — REGNUM В Соединенных Штатах содержащиеся в зоопарке района Бронкс в Нью-Йорке четыре тигра и три льва заразились коронавирусом, сообщается на сайте зоопарка.

Отмечается, что тест животным сделали после того, как у них появился кашель и пропал аппетит. Позже выяснилось, что их заразил один из сотрудников еще до того, как у него самого появились симптомы.

В настоящее время все восемь кошек чувствуют себя хорошо, они ведут себя обыкновенно, хорошо питаются и уже кашляют меньше, сообщили в зоопарке.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент число жертв коронавируса в США составляет 47 681 человек. За 22 апреля эта цифра увеличилась на 2 341 человек. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США составляет 848 717 человек. Из них 84 050 выздоровели.

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