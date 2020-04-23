Уфа, 23 апреля 2020, 12:08 — REGNUM Обстоятельства исчезновения девятилетнего ребенка устанавливают следователи в Башкирии. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.
По предварительной информации, мальчик со своими родителями был в гостях у дедушки в селе Нижний Ташбукан Гафурийского района. Днем 22 апреля он ушел из дома. После этого ребенка никто не видел.
Не найдя его, родители мальчика, попросили помощи у стражей порядка.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов оперативно ищут ребенка. В поиске участвуют односельчане и добровольцы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии ищут девятилетнего мальчика