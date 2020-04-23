Вашингтон, , 12:19 — REGNUM Высокую оценку результатам борьбы властей Грузии с распространением коронавируса SARS-CoV-2 дали в The Washington Times. Статью об этом издание опубликовало 22 апреля.

В публикации отметили, что в США противостояние коронавирусу идет более эффективно, чем в ряде европейских стран, но автор предлагает ознакомиться с тем, как идут дела в Грузии.

«По-видимому, от внимания мировых СМИ, ускользнула не менее впечатляющая история успеха борьбы с COVID-19 в Грузии», — говорится в статье.

Автор подчеркнул, что при населении 3,75 млн человек в Грузии от коронавируса умерло только пятеро. Журналист попросил прокомментировать сложившуюся ситуацию министра регионального развития и инфраструктуры Грузии Майю Цкитишвили.

«Мы с самого начала крайне серьезно отнеслись к этому вызову. Во-первых, мы рано приняли меры. Во-вторых, мы очень внимательно слушали специалистов сферы здравоохранения», — рассказала глава грузинского ведомства. Она также отметила высокую ответственность граждан.

Напомним, первые карантинные меры в Грузии начали вводить после выявления первых случаев заражения коронавирусом. С 21 марта был введен режим чрезвычайного положения в стране. «Индекс самоизоляции», который показывает компания «Яндекс» по странам СНГ и Грузии, в Тбилиси постоянно находится в пределах от 4 до 5 баллов по пятибалльной шкале.

В то же время в стране остановлены многие предприятия, которые в итоге вынуждены увольнять своих сотрудников, чтобы не платить им заработную плату.

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