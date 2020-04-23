Бангкок, , 11:57 — REGNUM В Таиланде возросло количество пациентов, у которых был диагностирован новый тип коронавируса. Так, как уточнил на брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин, за сутки, 222 апреля, в стране зафиксировано 13 новых случаев инфицирования коронавирусом, передаёт телеканал Nation TV.

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Таким образом число выявленных заражённых коронавирусной инфекций возросло до 2839 человек.

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Также за последние сутки один пациент с COVID-19 скончался. Уточняется, что скончавшаяся — 75-летняя гражданка Таиланда, которая страдала хроническим заболеванием сосудов головного мозга. На сегодня количество летальных исходов в стране составляет 50 случаев. При этом 2 430 человек полностью выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в таиландском городе Паттайя от вызванного коронавирусом заболевания умер гражданин России. известно, что 48-летний мужчина жил в Таиланде со своей семьёй. Его жена также госпитализирована. В больнице он пробыл несколько дней.

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