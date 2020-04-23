Москва, , 11:55 — REGNUM В Москве поток людей снизился более чем на 500 тыс. человек. Об этом 23 апреля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«У нас в целом с момента ввода электронных пропусков снизился поток больше чем на 500 тыс. людей. Это говорит об эффективности этой системы», — цитирует слова мэра агентство «Москва».

Собянин также отметил эффект от меры по автоматическому контролю за цифровыми пропусками. По его словам, происходит «небольшое снижение потока», а также власти видят «более дисциплинированную подачу заявок на электронные пропуска».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 15 апреля действуют обязательные цифровые пропуска для передвижения по городу. С 22 апреля контроль за ними стал автоматическим.