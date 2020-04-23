Ташкент, , 11:47 — REGNUM Карантинные зоны для больных с COVID-19 в Узбекистане могут в будущем использоваться в качестве многопрофильных больниц. Об этом 23 апреля заявил руководитель информационной службы министерства строительства республики Жамолиддин Каландаров на брифинге.

По его словам, все карантинные объекты строятся в соответствии с международными стандартами. Объекты планируют эффективно использовать в системе здравоохранения республики.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 апреля в Узбекистане выявили 1706 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 450 пациентов, скончались семь пациентов.

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