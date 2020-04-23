Тбилиси, , 11:46 — REGNUM По данным на 23 апреля, из-за рубежа на родину вернулись уже 7600 граждан Грузии, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел. Процесс возвращения сограждан курируют МИД и дипломатические представительства Грузии за рубежом.

Большая часть граждан вернулась в страну авиарейсами, которые были запланированы и согласованы межведомственным координационным советом по борьбе с коронавирусом и выполнены авиакомпанией Georgian Airways. Часть была доставлена автомобильным или морским транспортом.

Кроме того, дипломатические представительства Грузии оказывают помощь находящимся за рубежом гражданам продовольствием и временным жильем. Одним из видов такой помощи являются ваучеры на приобретение определенного количества товаров в сети магазинов СПАР.

Правительство запланировало новые авиарейсы, согласно которым 5 мая будет выполнен рейс из Афин в Тбилиси, 7 мая на родину будут доставлены граждане из Амстердама, 9 мая — из Берлина. Известно и о четырех рейсах на ближайшие дни: 24 апреля — из Барселоны, 27 апреля — из Варшавы, 30 апреля — из Мадрида и 2 мая — из Праги.

Правда, в комментариях к информации МИД на официальной странице министерства в соцсети Facebook немало и критических отзывов. Граждане пишут, что купить билеты на объявленные рейсы «физически невозможно», потому что на сайте авиакомпании с первых же минут начала продажи билетов фиксируется ответ «билетов нет». МИД призывает всех, у кого возникли проблемы с приобретением билетов, заполнять официальные заявки на сайтах министерства или дипломатических представительств.