Самара, , 11:47 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за минувшие сутки зафиксировали в шести городах и трех районах Самарской области. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, за прошедшие сутки по области выявили 26 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них, девять случаев выявили в Тольятти, шесть в Самаре. Пять случаев зафиксировали в Чапаевске. А в Жигулевске, Октябрьске, Новокуйбышевске, а также в Волжском, Клявлинском, Камышлинском районах выявили по одному случаю заражения этим вирусом.

При этом девять человек были выявлены у лиц, которые ранее контактировали с инфицированными.

Один инфицированный прибыл из Норвегии. 16 пациентов — с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ. Таким образом, в Самарской области зафиксирован 141 случай инфицирования коронавирусом. 19 человек поправились.

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