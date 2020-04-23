Анкара, , 11:46 — REGNUM Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране находится под контролем. Об этом 23 апреля сообщает Anadolu Ajansi.

«Мы не ожидаем новой волны заболевания COVID-19 в Турции», — отметил Коджа, выступая на пресс-конференции.

Министр также подчеркнул, что от COVID-19 за прошедшие сутки в стране скончались 117 человек, общее число смертей достигло 2 тыс. 376 человек.

Напомним, по данным американского Университета имени Джонса Хопкинса, во всем мире число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 2 млн 610 тыс. человек. Число смертей от COVID-19 превысило 182 тыс. человек.

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