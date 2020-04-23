Сеул, , 11:43 — REGNUM Более 50% жителей Южной Кореи считают, что эмиграция за рубеж оказывает положительное влияние на развитие страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательский и консультационный центр Now & Future.

Согласно результатам опроса, проведенного с 9 по 27 декабря среди 1000 человек старше 19 лет, такого мнения придерживаются 57,7% опрошенных, что на 12,3% больше по сравнению с результатами опроса, проведенного в 2017 году.

С другой стороны, противоположного мнения придерживаются лишь 8,2%. В 2017 году данный показатель составил 10%, в 2013 году — 13,9%.

На вопрос «Задумывались ли вы когда-нибудь об эмиграции?» положительный ответ дали лишь 16,2% респондентов. Наиболее предпочтительными регионами для эмиграции были названы США и Канада (69,1%), Европа (12,3%), Океания (9,9%), Азия (4,3%), Япония и страны Центральной и Южной Америки (1,9%), Россия и страны СНГ (0,6%).

49,9% респондентов считают, что зарубежные соотечественники вносят вклад в развитие Южной Кореи, что на 3,9% выше, чем в 2017 году, но на 6,4% меньше, чем в 2013 году.

Противоположного мнения придерживаются 9% респондентов.