Москва, , 11:30 — REGNUM На базе НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского проходит испытание экспериментальной методики лечения коронавирусной инфекции. Об этом 23 апреля сообщили в департаменте здравоохранения столицы.

Для лечения пациентов используется гелий, что объясняется особым свойством газа — он нормализует газовый состав крови и восстанавливает кислотно-щелочное равновесие. Специалисты уверены, что таким образом можно предотвратить кислородное голодание и способствовать профилактике осложнений, связанных с коронавирусом.

«Пациент в течение 15 минут дышит подогретым до 92 градусов оксидом гелия», — описали технологию лечения в департаменте. Таким образом «улучшается диффузия кислорода через альвеолярную мембрану за счёт увеличения кровотока в лёгких, снижается сопротивление дыхательных путей, происходит расслабление гладкой мускулатуры».

Медики сравнивают процедуру с посещением сауны. Кроме того, благодаря этому лечению улучшается микроциркуляция крови. Проблемы с ней являются одной из главных причин смертности от COVID-19.