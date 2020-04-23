Барнаул, , 11:22 — REGNUM Алтайский общественник, кандидат медицинских наук Константин Емешин не видит никакой необходимости вводить в регионах цифровые пропуска на период проведения карантинных мероприятий, вызванных эпидемией коронавируса. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM известие о том, что в Минкомсвязи России поступили заявки на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков от 21 региона России, он заявил:

Да просто некоторые «ушлые» ребята хотят вместе с чиновниками, которые их крышуют, урвать куш на коронапсихозе. Тем более, учитывая суету, можно обойти закон «О госсзакупках». Константин Емешин

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно информации пресс-службы Министерства, федеральная платформа выдачи цифровых пропусков позволяет работодателем подавать через личный кабинет юрлица на едином портале госуслуг списков сотрудников. После проверки пропуска будут выданы в виде QR-кодов. Такую систему со следующей недели намерены внедрить в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.

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