Барнаул, 23 апреля 2020, 11:22 — REGNUM Алтайский общественник, кандидат медицинских наук Константин Емешин не видит никакой необходимости вводить в регионах цифровые пропуска на период проведения карантинных мероприятий, вызванных эпидемией коронавируса. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM известие о том, что в Минкомсвязи России поступили заявки на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков от 21 региона России, он заявил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно информации пресс-службы Министерства, федеральная платформа выдачи цифровых пропусков позволяет работодателем подавать через личный кабинет юрлица на едином портале госуслуг списков сотрудников. После проверки пропуска будут выданы в виде QR-кодов. Такую систему со следующей недели намерены внедрить в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.
Читайте ранее в этом сюжете: Названы регионы России, переходящие на цифровые пропуска