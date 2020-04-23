Пермь, , 11:10 — REGNUM Доцент МГУ Михаил Тамм смоделировал сценарии развития эпидемии коронавируса в Пермском крае. Смертность от COVID-19 может составить от 100 до 15 тыс. человек. Прогнозы сделаны на основе данных, предоставленных больницами, и решений, принятых местными властями, сообщил на своей странице в соцсети внештатный советник врио губернатора Пермского края по социальным вопросам, учредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев.

В случае отсутствия серьёзных ограничений (как было в регионе до объявления жёсткого режима самоизоляции — до 2 апреля) коронавирусной инфекцией переболеет до 80% жителей, для лечения только тяжёлых больных потребуются 7 тыс. коек реанимации, общее число смертей в таком случае может превысить 15 тысяч.

Если ограничения от 2 апреля дадут незначительное снижение числа контактов (до 30%), то к июлю потребуется до 900 коек реанимации, а от COVID-19 умрет более 2 тыс. человек.

При снижении числа контактов на 60%, потребность в реанимационных койках сохранится на уровне десятков штук, а смертность от COVID-19 составит до 100 человек. Данные последних дней по Пермскому краю ближе всего к этому сценарию.

«Результаты моделирования носят оценочный характер и призваны дать представление о пределах возможного в зависимости от реакции людей на ограничительные меры. Более точные расчёты возможны с подробными данными о заболевших (даты первых симптомов и диагноза, распределение по районам и др.). И мы их уже собираем», — отметил Дмитрий Жебелев.

Он также подчеркнул, что пока Пермский край идёт по самому безопасному сценарию — и это заслуга людей, которые без электронных пропусков, поголовных штрафов и прочих мер устрашения остаются в лидерах России по социальной изоляции и несут все издержки этого.

«Принятые 2 апреля ограничения необходимы, а в краткосрочной перспективе, возможно, даже недостаточны — более точно это покажет заболеваемость в течение ближайшей недели. Чем лучше они будут соблюдаться, тем быстрее всё закончится», — считает внештатный советник врио губернатора Пермского края по социальным вопросам.

По его словам, ограничения могут быть изменены не ранее второй половины мая, но не сняты, а переформатированы — с более подробными правилами и рекомендациями для конкретных групп людей и специфических ситуаций. Но это практически невозможно без принципиального увеличения государственной поддержки людей, которые при всём желании ни финансово, ни физически не смогут их соблюдать.