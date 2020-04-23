Москва, , 10:33 — REGNUM Партнёром проекта «Цифровая образовательная среда», реализуемого Минпросвещения и Минкомсвязи, станет соцсеть «ВКонтакте». Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов газете «Коммерсантъ».

Планируется, что в социальной сети появится сегмент «ВКонтакте-Образование» с «верифицированным контентом». Туда войдут лекции, видеоуроки и учебники, одобренные министерством. В образовательную часть интегрируют сервисы «ВКонтакте» — чаты, сообщества, приложения. При этом проект предполагают использовать и для дистанционного образования.

«Условно — отечественный аналог Zoom специально для школ, но только защищённый и устойчивый к хакерским атакам. Он будет использоваться не только в случае ситуаций, подобных нынешней, но и в обычном образовательном процессе», — цитирует издание Кравцова.