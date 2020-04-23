Москва, , 10:14 — REGNUM Авиакомпания «Уральские авиалинии» доставила из Москвы в Ташкент 155 граждан Узбекистана, сообщили в пресс-службе министерства транспорта России.

Обратным рейсом самолет доставит в Москву 48 человек, в том числе 18 граждан Белоруссии. Кроме того, авиакомпания «Сибирь» вывезла из Новосибирска 195 граждан Киргизии. Обратным рейсом прилетели 100 российских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля авиакомпания «Уральские авиалинии» доставила из Екатеринбурга в Ташкент 152 гражданина Узбекистана. Ранее мигранты находились в центре временного содержания иностранцев.

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