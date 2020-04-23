Ишим, Тюменская область, , 10:11 — REGNUM В Ишиме Тюменской области возложили цветы к памятнику Ленину. Об этом сообщает горком КПРФ.

В акции приняли участие в том числе и представители РКРП. Ни один из них не испугался коронавируса. К памятнику коммунисты возложили красные розы.

Проходившие мимо люди поздравляли их с юбилеем Ленина и благодарили за то, что те не забыли Ильича, пришли почтить его память даже в трудное время.

Как сообщало ИА REGNUM, юбилей Ленина отмечался 22 апреля. Мероприятия прошли в разных городах России и мира.