Рим, , 10:15 — REGNUM Заместитель министра экономики Италии Лаура Кастелли заявила, что страна не может ждать одобрения финансирования Евросоюза до июня 2020 года. Об этом 23 апреля сообщает Radio Capital.

«Думать о том, что можно ждать до июня, означает не знать о ситуации в которой находится страна», — отметила Кастелли в интервью радиостанции.

Политик подчеркнула, что после кризиса, вызванного вспышкой коронавирусной инфекции, Италия будет обладать самым большим долгом в истории государства.

Напомним, лидеры Евросоюза планируют выделить €1,5 трлн на борьбу с последствиями коронавируса. Если решение будет принято, то будет создан специальный фонд, средства из которого пойдут на помощь экономикам пострадавших стран.